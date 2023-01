Extra uitdaging voor bouwers carnavalswagens: ‘Materialen als ijzer, tempex en verf zijn allemaal duurder geworden’

Jong PSV zit telkens nét aan de verkeerde kant van de score en verliest opnieuw, tegen VVV

Jong PSV hield maandagavond geen punten over aan het treffen met VVV. De ploeg van Adil Ramzi kwam in het duel met de Venlonaren al vroeg op voorsprong, door een goal van spits Jason van Duiven. Het 17-jarige talent maakt dit seizoen een prima indruk in de Keuken Kampioen Divisie en was alweer toe aan zijn vijfde goal.

23 januari