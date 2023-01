Fractievoorzitter Bart Kraaijvanger weg bij Pro6; maar blijft wel raadslid

Het Budelse raadslid laat in een schriftelijke reactie weten dat het een moeilijke beslissing was om Pro6 te verlaten: ‘Maar ik voel dat er een verschil zit in de wijze waarop we tegen de politiek aankijken en wat de drijfveren zijn.’

Kraaijvanger - pas driekwart jaar in de gemeenteraad van Cranendonck - is daarnaast ook teleurgesteld in het functioneren van de gemeenteraad en het huidige college van B en W: ‘Ik had me voorbereid en ik was gewaarschuwd op de vooroordelen die er zijn over de politiek; het is me niet meegevallen. Ze zijn meer dan bevestigd kan ik wel zeggen.’

Quote De komende maanden ga ik gebruiken om te achterha­len of mijn gedachten rondom verande­ring haalbaar zijn in dit Cranendon­ck Bart Kraaijvanger, raadslid Cranendonck

Hoe hij zich verder gaat inzetten voor Cranendonck en in welke politieke vorm, weet hij nog niet. ‘Veel zal afhangen van of ik voel dat mijn drive tot verandering wordt gedeeld en of ik de steun van Cranendonck voel. Ik wil steun voelen, medestand, support. De komende maanden ga ik gebruiken om te achterhalen of mijn gedachten rondom verandering haalbaar zijn in dit Cranendonck.’

Om te ontdekken of die beweging naar een nieuwe vorm van politiek er in zit, houdt hij voorlopig zijn raadszetel aan. ‘Maar ik zal mij anders op gaan stellen. Een rol als traditioneel raadslid past daar niet bij. Hoe dat er wel uit gaat zien, daar zal ik Cranendonck de komende tijd in meenemen.’

Van vijf naar nu nog maar 1 zetel

Pro6 is in 2018 opgericht als bundeling van links progressieven. Onder andere leden van PvdA, SP, D66 en GroenLinks voegden zich bij de partij. Bij de verkiezingen in 2018 haalde Pro6 direct vijf zetels en was daarmee de op 1 na grootste partij in de gemeenteraad van Cranendonck.

Vorig jaar werden nog maar twee zetels binnengehaald; voor lijsttrekker en fractievoorzitter Bart Kraaijvanger en Anja van de Burgt. Die laatste blijft nu de enige vertegenwoordiger van Pro6 in de gemeenteraad.