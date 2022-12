Gastel loopt massaal uit voor lichtjesroute

GASTEL - Een lichtjesroute zette Gastel vrijdag in de spotlights. Het grootste deel van het dorp wandelde mee of speelde een rol in het kersttafereel.

De inwoners van het dorp hebben de afgelopen weken waarschijnlijk flink wat jam en pindakaas op hun boterhammen gesmeerd, want in de straten van het dorp brandden vrijdagavond vele honderden waxinelichtjes in glazen potjes. Aan een oproep van de organisatie om lege potjes in te leveren werd dan ook massaal gehoor gegeven.

Verbondenheid

Het idee om licht te brengen in deze donkere dagen rond kerst is afkomstig van de ouderraad van OBS ’t Lange, Trefpunt D’n Zoete Inval en Jong Nederland Gastel. Zij willen hiermee de verbondenheid in het dorp benadrukken en versterken.

Er was een verlichte wandelroute van bijna twee kilometer door het dorp uitgestippeld. ,,De mensen zijn bijna twee uur onderweg”, vertelt mede-initiatiefneemster Rian Vanlier van de ouderraad van openbare basisschool ’t Lange. Vanlier: ,,Vijf jaar geleden hebben wij vanuit school al eens een lichtjesroute gehouden, maar nu wilden we echt een keer knallen.”

Boodschap

Die boodschap bleef niet ongehoord in het bijna 750 inwoners tellende dorp. Met ruim vierhonderd wandelaars was de XXL-editie van de lichtjesroute een doorslaand succes. Vanlier: ,,En daarnaast zijn er ook nog eens bijna honderd vrijwilligers en figuranten in touw. Het geeft aan hoe groot de saamhorigheid is.”

De lichtjesroute startte om 18.00 uur bij de basisschool. Onderweg waren er tien stops met korte acts, zoals een vertolking van het sprookje van Assepoester, een verhalenverteller of een kerstboodschap van basisscholieren. Verder waren er op verschillende plekken langs de route optredens.

Kaarsje opsteken

Buiten bij de Sint-Corneliuskapel konden wandelaars een kaarsje opsteken. Samen vormden de lichtjes een groot hart. In de kapel kon er worden geluisterd naar de preek van ‘dorpspastoor’ Erik de Laat en zijn misdienaar Jordi Cebrian. De Laat: ,,Wij verblijden de mensen in deze donkere tijden graag met onze kerstboodschap.” De Gastelnaar is niet verbaasd over de grote opkomst. ,,Als er hier iets leuks wordt georganiseerd, dan loopt meestal het hele dorp uit.”

Bij zorgcomplex Huize te Gaste was een levende kerststal ingericht. Het deed veel bewoners terugdenken aan de levende kerststal in gemeenschapshuis De Schaapskooi. Die werd in 2019 voor de laatste keer gehouden en was jarenlang een begrip binnen en buiten Gastel.

Kersttafereel

Huize te Gaste-eigenares Rita Lamers: ,,Het is leuk dat er hier nu een kerststal is. Niet alleen voor de wandelaars, maar ook voor onze bewoners.” Ook Theo en Ciska Aarts genoten van het kersttafereel. Ciska: ,,Het is schitterend. En we zijn pas net begonnen. Straks gaan wij naar onze kleindochter kijken, die moet ook optreden.”