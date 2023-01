Heiknuuters vieren mijlpaal met een kunstwerk

BUDEL-DORPLEIN - Carnavalsstichting De Heiknuuters uit Budel-Dorplein bestaat 50 jaar. Dat is niet echt een carnavalsjubileum, maar wel een bijzondere mijlpaal. Reden voor de Dorpleinse stichting om zaterdag een beeld te onthullen. Daarbij werd ook het trouwste lid, Jan Smits, in het zonnetje gezet.

Nieuwe besturen en Raden van Elf volgden elkaar op in de afgelopen 50 jaar, maar Jan Smits (82) bleef altijd een constante factor bij KS De Heiknuuters. De mede-oprichter, oud-prins en voormalig vice-voorzitter is tegenwoordig raadsheer bij De Heiknuuters. Smits, die in Dorplein ‘Opa Jan’ wordt genoemd, is nog altijd trouw van de partij als er wordt uitgerukt of een activiteit plaatsvindt.

Quote Carnaval vieren houdt je jong Jan Smits

Smits: ,,Carnaval vieren houdt je jong. Ik was onlangs de oudste feestvierder bij het Cranendoncks Verbroederingsbal en als binnenkort de prinsenrecepties beginnen ben ik er ook weer bij.”

De naam van De Heiknuuters verwijst naar de oude benaming van Dorplein: De Auw Hei. Later bleek dat in het gebied ook een gelijknamig vogeltje huisde, de heikneuter. Smits maakte het bijbehorende logo. ,,In de loop der jaren zijn alleen de kleuren veranderd”, zegt Smits.

Vogeltje met steek

Het vogeltje, mét steek, is sinds zaterdag nog prominenter aanwezig in het dorp. ,,Met het beeld willen we het carnaval in Dorplein een gezicht geven”, vertelt voorzitter Jos Scheffers van De Heiknuuters. De vogel, die in werkelijkheid niet veel groter is dan een mus, heeft een plaatsje gekregen bij het grasveld aan de Prinses Irenelaan. Daar verrijst ieder jaar de feesttent van De Heiknuuters. Op de sokkel staan de namen van alle Dorpleinse carnavalshoogheden.

Het metalen beeld met een zinken tintje is gemaakt door de plaatselijke kunstenaar Nanouk Weijnen. Het is haar eerste kunstwerk in de publieke ruimte. De klus was de Dorpleinse op het lijf geschreven. Ze staat bekend om het maken van portretten en beelden van dieren. ,,Dat is mijn specialiteit. Daarnaast ben ik zelf een fanatieke carnavalsvierder”, aldus de Dorpleinse.

Ze begon in april vorig jaar met kunstwerk. ,,Het was even zoeken naar een goed voorbeeld, want een heikneuter met een steek op zijn kop kom je in het echt natuurlijk niet tegen. Mijn werk is altijd heel realistisch. Wel probeer ik dieren menselijke trekjes te geven.”

Met het Heiknuuterbeeld komt voor Smits een grote wens uit. ,,Zes jaar geleden, bij het 44-jarig bestaan, had ik al contact gezocht met Nanouk. Veel carnavalsverenigingen hebben een eigen kunstwerk, alleen wij hadden dat niet”, vertelt Smits, die het beeld samen met burgemeester Roland van Kessel onthulde. Hij vindt het kunstwerk prachtig. ,,Dit is precies wat ik voor de geest had. Het is een aanwinst voor de buurt en het dorp.”