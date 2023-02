Hockeyclub Cranendonck moet nog wachten op renovatie hoofdveld

Someren klem bij windmolen­plan Diepenhoek, inwoners verwijten wethouder ‘gezwets en afwimpelen’

SOMEREN-HEIDE - Diepgeworteld wantrouwen en irritatie overheersten woensdagavond bij een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis De Bunt in Someren-Heide. Het onderwerp was het windmolenpark dat Prowind wil ontwikkelen in de Diepenhoek.

