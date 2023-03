Huis in Maarheeze waar vrachtwagen naar binnen reed is onbewoonbaar, gevolgen voor chauffeur wellicht groot

Helmond Sport-fans gaan op zoek naar verhalen uit roemrijke verleden van stadion De Braak

HELMOND - Wie is er ooit getrouwd op de middenstip? Wie woonden er achter de goal en keken altijd vanaf de tuinhuisjes gratis naar wedstrijden van Helmond Sport? Die vragen worden beantwoord in een nog te maken boek over stadion De Braak.