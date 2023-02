Inwonerscollectief Cranendonck is negativiteit rond asielzoekers beu: ‘We moeten naar elkaar blijven luisteren’

Arriva: treinen Limburg rijden niet door staking

De treinen van Arriva rijden vandaag niet in Limburg als gevolg van de staking in het streekvervoer, laat een woordvoerder van het vervoersbedrijf weten. In het noorden en oosten van het land rijden de treinen van Arriva wel. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag opnieuw het werk neer om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.