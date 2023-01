Limonademaker Refresco pompt veel te veel water op en komt ermee weg; buurt vreest uitbreiding fabriek

Terecht vergunning geweigerd om in huis aan Pioenroos­straat kamers te verhuren

DEN HAAG/EINDHOVEN – De eigenaar van een huis in de Pioenroosstraat in Eindhoven heeft terecht geen vergunning gekregen om kamers te verhuren. Dat oordeelt de Raad van State, die vindt dat in de straat al genoeg panden zitten met huurkamers.

