Maarheezer bibliotheek verhuist naar foyer Smeltkroes: ‘Het wordt meer een ontmoetingspunt’

MAARHEEZE - Er wordt al een paar jaar over gesproken, maar nu is het zover: de Maarheezer bieb verhuist van een eigen ruimte in gemeenschapshuis De Smeltkroes naar de foyer van het complex. Maandag 6 maart is de officiële opening.