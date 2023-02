Man uit Budel bekent doodsteken Groningse vrouw (70)

Oma, een ov-fiets of een taxi: reizigers zoeken alterna­tief vervoer vanwege stakende buschauf­feurs

EINDHOVEN - Een taxi pakken, op een ov-fiets springen of oma bellen: op de vierde dag van de staking in het streekvervoer zorgen reizigers in Eindhoven voor alternatieven. Ze zijn blij dat de beproeving bijna achter de rug is. ,,Ik ben nu zo afhankelijk van anderen.”

18:00