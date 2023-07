Nieuwbouwproject De Den in Budel officieel geopend

Column In tergend lange files richting het zuiden, waarom doen we dat eigenlijk?

Op het journaal zag ik de correspondent in Rome bij een leeg speeltuintje staan. De mensen hadden zich verschanst in hun appartementen met de zonneluifels zo ver mogelijk uitgedraaid en de gordijnen potdicht. Want het is heet in het zuiden van Europa. Verzengend heet.