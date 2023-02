Nieuwe Schaapskooi in Cranehoeve centraal in visie ‘Toekomst Gastel’

Weer 25.000 euro boete geëist voor GGzE na overlijden van patiënte in 2013

EINDHOVEN - Een boete van 25.000 euro voor de GGzE in Eindhoven. Dat eist de aanklager in het hoger beroep over de dood van een patiënte. De rechtbank sprak de instelling eerder vrij van dood door schuld.

