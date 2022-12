Nieuwjaarszingen in Cranendonck ‘belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel’

De Cranendonckse burgmeester Ronald van Kessel geeft zaterdagochtend na twee jaar weer het officieuze startsein voor het nieuwjaarszingen. Basisscholieren trekken dan met tassen en rugzakken zingend langs de deuren, voor een beloning in de vorm van snoepjes (kluutjes), speeltjes of een bijdrage voor de spaarpot. Het nieuwjaarszingen is van oudsher populair in Budel-Schoot, Budel, Soerendonk, Gastel en in iets mindere mate in Budel-Dorplein. In Maarheeze was het altijd een onbekend fenomeen.

Lievrouwke, lievrouwke

In Budel wordt deze in het dialect geschreven tekst gezongen: Lievrouwke, lievrouwke nijaor gève, gi zult verdiene ’t öwig lève, ’t öwig leve is bèter gewonne, dan um unne gulle draod gesponne. Kiek des in oeuw körrefke dò ligge drei roezige eppelkes in gift wa, spaort wa, op un ânder jaor (al) wèr (us) wa. Koekemerello!

Het lied is meer dan honderd jaar oud. Wie het heeft geschreven is niet bekend. In de andere Cranenonckse kernen wijkt de tekst soms een beetje af. Zo komt ‘Koekemerello’, een samenvoeging van de woorden koek(en) en karamel, bijvoorbeeld niet voor in de Soerendonkse variant, omdat de buit daar uit kleingeld bestaat. Ook verschillen enkele woordklanken.

Harrie Jaspers uit Budel-Schoot heeft de traditie van het nieuwjaarszingen in Cranendonck al jaren terug uitvoerig beschreven in de Aa-kroniek, het tijdschrift van Heemkundekring De Baronie van Cranendonck. Hoewel het nieuwjaarszingen niet meer zo populair is als vroeger, maakt hij zich vooralsnog geen zorgen over het op korte termijn uitdoven van de traditie. Dat het animo tegenwoordig minder groot is dan pak hem beet dertig jaar geleden, of in zijn eigen jeugd vindt de zeventiger niet meer dan logisch. ,,Kinderen kregen vroeger namelijk veel minder snoep dan nu”, luidt de verklaring van Jaspers.

Vroeg als kind in Gastel trok Jaspers het hele dorp rond. ,,Dat zie je tegenwoordig niet meer. In de buitenwijken wordt amper nog gezongen. Bij mij is de afgelopen tien jaar bijna niemand meer geweest. Veel jeugd trekt naar de dorpscentra, vooral naar Budel.”

Specifieke traditie

Jaspers vindt het belangrijk dat het volksgebruik in ere wordt gehouden. ,,Het nieuwjaarszingen is een hele specifieke traditie, die bijna nergens in Brabant nog bestaat.”

Ook Arian Compen, in de regio onder meer bekend als tonprater, maakt zich sterk voor de lokale nieuwjaarstraditie én het Soerendonks dialect. ,,Het nieuwjaarszingen is belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel in het dorp. Bovendien is het liedje een van de weinig teksten die de mensen nog spreken in het lokale dialect”, vertelt Compen.

Ook hij ziet de belangstelling dalen. ,,Onder meer doordat hier steeds meer mensen komen wonen die de traditie niet kennen.” Zelf ging hij vroeger alle deuren in Soerendonk langs. ,,Maar dat is tegenwoordig in een ochtendje niet meer te belopen”, weet Compen, die hoopt op een grote opkomst.

In de hal van het gemeentehuis in Budel kan zaterdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur worden gezongen. De burgemeester deelt dan snoepzakken uit aan zingende kinderen.

