Parketwinkel wordt omgebouwd tot vier woningen: ‘Ik hoop dat zo meer mensen in Soerendonk kunnen blijven wonen’

Gewapende overval op snackbar in Best, politie houdt trein tegen op station Strijp-S

BEST - Aan de Oirschotseweg in Best is een gewapende overval gepleegd op een snackbar. De dader is er met een onbekende buit vandoor gegaan. Iets later hield te politie op station Eindhoven Strijp-S een trein tegen, zonder de overvallen te vinden.

17:47