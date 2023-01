Pintewippers hebben Prins Andy

Het paar heeft twee kinderen: Lisa en Femke. Prins Andy d’n Urste is een bekende in carnavalsland: hij was jaren actief als wagenbouwer van CV Wei. Prins Andy is eigenaar van het bedrijf JKB Transporttechniek. Ook prinses Ingrid werkt daar. Met de leus ‘Effe genne oplegger of kroan, tap open en goan!’, zal Prins Andy voorop gaan in de Gastelse polonaise.