Oud-burgemees­ter Wim van Elk (85) is een echte Helmonder geworden: ‘Ik hoop dat de stad doorgaat op de ingeslagen weg’

HELMOND – Af en toe wordt oud-burgemeester Wim van Elk gebeld door een Helmonder met een probleem. ,,‘Burgemeester’, zeggen ze dan, want veel mensen noemen me nog steeds burgemeester, ‘wat kan ik het beste doen?’ Het feit dat ik na twintig jaar niet vergeten ben en me nog nuttig kan maken, dat vind ik mooi.”