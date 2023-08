Ondanks vele extra’s is er geen personeel te krijgen: ‘Het lijkt wel of de jeugd niet wil werken’

EINDHOVEN - Winkels die tijdens vakantie moeten sluiten, andere die een of meerdere dagen dichtgaan of de deuren een uurtje eerder op slot draaien. Reden? Geen personeel. Niemand wil meer in een winkel staan. Hoe kan dat?