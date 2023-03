Situatie gemeenschapscentrum De Schakel is onhoudbaar; ‘Letterlijk dweilen met de kraan open’

Helmond kan opgelucht ademhalen: ambtenaren mogen langer in panden van vastgoedei­ge­na­ren blijven

HELMOND - Ze zetten hun eigen plannen even opzij om de gemeente Helmond vooruit te kunnen helpen. Vastgoedeigenaren laten ambtenaren langer in hun panden zitten nu het nieuwe stadhuis pas in april 2024 wordt opgeleverd.