Stemmen tellen op sommige plekken gestaakt: ‘Langer doorgaan was onverantwoord’

Jeroen Bosch in de schijnwer­pers; lezing in ’t Perron in Heeze

HEEZE-LEENDE - Bibliotheek Dommeldal houdt samen met Vrienden van de Bieb Heeze-Leende een serie kunstlezingen. De eerste is op donderdag 23 maart in dorpshuis ’t Perron in Heeze. Dan staat kunstenaar Jeroen Bosch centraal.