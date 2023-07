Stevige buien met een enkele keer onweer in Cranendonck vandaag

Veldhoven­se fracties: ‘Onderzoek alternatie­ve varianten voor HO­V4-bus­lijn op Kempenbaan’

VELDHOVEN - De bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run in Veldhoven mag niet in gevaar komen. Dat vinden de oppositiepartijen GBV en VVD, die willen dat de gemeente daarom kijkt naar alternatieve varianten voor het deel van de nieuwe HOV4-buslijn dat over de Kempenbaan gaat.