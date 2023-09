Limburgse oud-gedeputeer­de Gabriëls op verkiesba­re plek GroenLinks/PvdA

De voormalige Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls van GroenLinks staat op plek 15 van de concept-kandidatenlijst van GroenLinks/PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de meest recente zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos komt verenigd links uit op 20 zetels, dus het is niet ondenkbaar dat Gabriëls het gouvernement in Maastricht ook echt gaat verruilen voor Den Haag. Oud-gedeputeerde in Zeeland Anita Pijpelink van de PvdA staat op plek 22.