PSV kijkt nog naar defensieve verster­king en het R-woord mag nergens over de tong rollen: ‘Ik wil er niks over horen’

PSV wil alles doen om de komende weken de groepsfase van de Champions League te halen, maar wil er nu nog niet over praten. Logisch, want zaterdag nemen de Eindhovenaren het eerst op tegen Vitesse. ,,Er zit geen taboe op het woord Rangers, maar ik wil er gewoon niks over horen.”