SV Budel hoeft niet meer te puzzelen met kleedkamerindeling

Robert uit Helmond demon­streer­de op de A12 en werd opgepakt, maar hij genoot: ‘Zoveel publieke steun maken we niet vaak mee’

EINDHOVEN/HELMOND - Zaterdag tranen in zijn ogen en een dag later nog hoorbaar aangedaan. Helmonder Robert van Marlen was geroerd door de steun van omstanders bij de actie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dat hij werd opgepakt, deert hem niet zo.

29 januari