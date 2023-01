Twee vliegen in één klap met nieuwe mbo-opleiding: goed geschoold personeel én behouden voor Cranendonck

In 2018 maakte de technische vakschool met BIVAK haar comeback in Cranendonck. Het lokale bedrijfsleven, BRAVO! College, Kr8tig, de gemeente Cranendonck, Vocaal en Ondernemerscontact Cranendonck (OCC) sloegen de handen ineen en richtten een vereniging op. Door het marktgericht opleiden van middelbare scholieren proberen de school en de vereniging lokale technische vacatures in te vullen. Dit met als belangrijke bijvangst dat jongeren langer in de gemeente blijven wonen.

BIVAK staat voor bijzonder innovatief vakonderwijs. Dit is een manier van lesgeven op het BRAVO! College waarbij de verbinding met de omgeving wordt gezocht. Leerlingen doen ervaring op met projectmatige opdrachten, bedrijfsbezoeken en stages gekoppeld aan lokale bedrijven.

Eerste lichting doet eindexamen

Op dit moment volgen bijna tachtig leerlingen het BIVAK-traject. De eerste lichting studenten doet dit jaar eindexamen. Veel Cranendonckse jongeren, die voorheen voor technisch onderwijs naar onder meer België uitvlogen, hebben de afgelopen jaren voor de nieuwe vakopleiding gekozen. De opleiding trekt ook leerlingen uit de omliggende plaatsen.

Door de samenwerking met het lokale bedrijfsleven kunnen ze zich in het nieuwe vaklokaal, dat vorige week officieel werd geopend, voorbereiden op praktijkopdrachten buiten de deur.

Van middelbaar onderwijs ook naar mbo

De vereniging BIVAK maakt de technische vakopleiding en zorgt voor de verbinding en verankering met het Cranendonckse bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Inmiddels hebben een vijftiental bedrijven en donateurs zich aan de vereniging verbonden.

Quote Als leerlingen zich hier verder kunnen ontwikke­len dan blijven ze waarschijn­lijk ook in Cranendon­ck Jan Vlassak

De focus van BIVAK was tot dusverre gericht op middelbare scholieren, maar vanaf volgend jaar wil de vereniging ook starten met een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en eventueel 4. In samenwerking met het Limburgse opleidingscentrum ORGB wordt er een bbl-traject (beroepsbegeleidende leerweg) opgezet. Dan gaan de studenten één dag in de week naar school gaan en vier dagen per week werken bij een erkend leerbedrijf.

Groeiend aantal scholieren

BIVAK-initiatiefnemer en -bestuurslid Jan Vlassak: ,,ORGB heeft veel ervaring met het opzetten van maatwerktrajecten. Daardoor kunnen we volgend schooljaar zelfs al met één leerling starten. Als leerlingen zich hier verder kunnen ontwikkelen dan blijven ze waarschijnlijk ook in Cranendonck.”

Mede door het succes van BIVAK is het aantal scholieren op het BRAVO! College in Budel gegroeid. De middelbare school is in enkele jaren gestegen van 220 naar 400 leerlingen. “De groei komt niet alleen door BIVAK, maar ook doordat het BRAVO! College zelf goed in de markt ligt”, vertelt schooldirecteur Ruben Barten.