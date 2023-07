Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon in Cranendonck vandaag

Speciale ‘bypass’ gaat wereldboom in Eindhoven redden, de plataan die in brand gestoken werd

EINDHOVEN - De wereldboom in het Eindhovense natuurgebied het Wasven staat in de steigers. Een tien meter lange slurf met voedingsstoffen - een soort bypass - is bevestigd aan de zwartgeblakerde stam. Alles om de kroon van de boom te redden. En de kans dat de boom het redt is groot, 90 tot 95 procent.