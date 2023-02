Urenlang bonte-avondvermaak in Dorpleinse feesttent

PSV haalt kiezelhard uit tegen FC Groningen en zet ineens een 6-0 neer

PSV pakte zaterdagavond simpel drie punten in het thuisduel met FC Groningen. Eerder dit seizoen werd in de Euroborg nog met 4-2 verloren, maar nu was PSV vrijwel de hele wedstrijd soeverein. Xavi Simons groeide daarin uit tot de uitblinker en zijn 2-0 was een hoogtepunt van de avond. Ook de toegift van Guus Til, die de 6-0 eindstand met de hak maakte, was bijzonder fraai.

11 februari