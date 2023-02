Valentijnsballonnen en I Love Zurrik sieren Soerendonk; afzender Willie, maar wie is Willie?

Update Medewerker tabakszaak bedreigd met wapen bij tweede overval in ruim jaar tijd: ‘Het is weer zover’

HELMOND - Op een tabakszaak aan de Azalealaan in Helmond is dinsdagochtend een gewapende overval gepleegd. Een man tussen de 18 en 20 jaar bedreigde een medewerker met een wapen, meldt de politie. Het is de tweede keer in ruim een jaar dat de zaak wordt overvallen: ,,De eigenaresse was amper opgekrabbeld na de vorige overval.”