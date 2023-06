Vanochtend overwegend bewolkt in Cranendonck

Conducteur en dakloze zaten beiden aan hun tax, maar de dakloze schold en spuugde

MAARHEEZE - De emmer van de conducteur was vol door de stress die hij had opgelopen op de trein langs Maarheeze, waar asielzoekers uit het azc in Budel voor veel onrust zorgen. De emmer van de dakloze die de conducteur uitschold liep over door psychische problemen.