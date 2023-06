Verdachte Gastelse berg zand mag van rechter nog tijdje blijven liggen

15 schoten gehoord bij woonwagen­park Maarheeze: ‘Ben bij de aanhouding maar even achter een boom gaan staan’

MAARHEEZE - Wildwesttaferelen afgelopen zondagmiddag op het woonwagenparkje in Maarheeze, waarbij een 34-jarige man werd doodgeschoten. Een 38-jarige Waalrenaar werd geraakt in zijn been. Een 30-jarige man uit Maarheeze is opgepakt.