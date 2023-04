Viertal werd mogelijk gedwongen hennep te kweken in Gastel, sliep met baby op kamer in kwekerij

GASTEL – De politie vermoedt dat vier mensen niet vrijwillig werkten in een hennepkwekerij in Gastel. Het viertal is zondag aangehouden toen de plantage in een woning aan het Vennenhof werd ontdekt. Zij sliepen met een baby in één kamer op de bovenverdieping, tussen de ruimtes die vol stonden met hennepplanten.