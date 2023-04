Vooral sociale nieuwbouw in Cranendonck, tot 2030 meer dan 500 woningen erbij

CRANENDONCK - De gemeente Cranendonck mag, wil en moet flink gaan bouwen. De ambitie is om er uiterlijk in 2030 555 woningen bijgebouwd te hebben. Vooral in de sociale huur- en koopsector moet Cranendonck flink aan de bak.