Zoete inval en gezellige bende bij gastgezinnen Europese Jeugdsportdagen

Nieuwe thriller van Ingrid Oonincx: over de hel van slapeloos­heid

TILBURG/EINDHOVEN - Wakker liggen, korte nachten, knallende hoofdpijn. Weinig slaap is de schrijfster Ingrid Oonincx, werkzaam bij Fontys Hogeschool in Eindhoven, niet vreemd. Het inspireerde haar tot de thriller Wakker, over de hel van slapeloosheid.