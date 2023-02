Autobedrijf lost vervoersprobleem zorgboerderij De Witte Schuur op: ‘Blij om drama achter ons te laten’

Fabrieksme­de­wer­kers Douwe Egberts leggen het werk neer: wat betekent dit voor de koffiedrin­ker?

Vol verbazing én zonder koffiebonen verlaten vrachtwagenchauffeurs maandag het terrein. Het nieuws dat de Utrechtse fabriek van Douwe Egberts platligt, had duidelijk niet iedereen bereikt. In de strijd voor een hoger salaris leggen medewerkers het werk neer. De estafettestaking begint in Utrecht en gaat daarna verder in het Friese Joure.