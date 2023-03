Automobilisten in verwarring door een geel bord met ‘Let op!’ en een heleboel onleesbare tekst

Oké, er hangt een bord, maar wat staat er nu nog meer op dan ‘Let op!’? Dit vroeg menig automobilist zich af die Culemborg binnenreed via de Wethouder Schoutenweg.

Op het gele bord blijkt een aankondiging te staan van rioolinspectiedienst Van der Velden uit Buren, die kenbaar maakt dat er tussen 6 en 31 maart reinigings- en inspectiewerkzaamheden plaatsvinden. Het gaat om een herbruikbaar bord, want de basistekst is standaard – ‘uw woonplaats’ is overal toepasbaar – en de actuele data kunnen met de hand worden ingevuld.

Tot zover een prima service, maar de locatie waar het bord hangt, is niet echt handig gekozen. Vanuit de auto is de tekst alleen te lezen als je er pal onder stilstaat – wat niet aan te raden is op een drukke doorgaande route met een toegestane snelheid van 50 kilometer per uur waar lang niet iedereen zich aan houdt.

Oversteken om het bord te kunnen lezen

Kunnen voetgangers of fietsers het bord dan bekijken? Nee, het fiets- en voetpad ligt aan de andere kant van twee rijbanen. Ze moeten die weg oversteken om het te lezen. Vanaf de andere kant is het bord niet bereikbaar omdat de berm waarin het is neergezet, pal naast een watergang ligt.

Inmiddels heeft de gemeente Culemborg, de opdrachtgever, maatregelen genomen, zegt wethouder Monica Wichgers. ,,Wij vinden het belangrijk dat mensen niet te hard rijden, maar te langzaam is ook niet de bedoeling. Minder tekst en grotere letters waren op z’n minst handiger geweest. Bovendien heeft rioolinspectiedienst Van der Velden het bord op een verkeerde plek neergezet. Gelukkig hebben de bewoners voor wie dit bericht bedoeld is, van de gemeente persoonlijk een brief ontvangen. Het bord zou inmiddels door de rioolinspectiedienst verwijderd moeten zijn.’’

Volledig scherm De praktijk: auto’s zien hooguit ‘Let op!’ en vragen zich af wat voor belangrijks ze hebben gemist. © Bram van Schaik