Bandwedstrijd Parel van de Betuwe trapt zaterdag af in Gelderlandfabriek

Oekraïense jeugd op fiets naar school

Oekraïense jongeren die verblijven op het chaletpark in Maurik gaan voortaan vaker op de fiets naar het Koningin Wilhelmina College (KWC) of Lek en Linge in Culemborg. Door een lange wachtlijst kunnen zij namelijk niet naar de Internationale Schakel Klas (ISK) in Tiel.