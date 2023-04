Culemborg is drie Ridders en drie Koninklijke Leden rijker

Utrecht sluit grasvelden in Park Oog in Al en Majella­park tot eind mei wegens onderhoud

De grasvelden in Park Oog in Al en het Majellapark zijn van eind april tot eind mei onbegaanbaar voor bezoekers. De gemeente gaat in deze periode onderhoud verrichten door de velden opnieuw te bemesten en nieuw gras te zaaien.