Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Culemborg vandaag

Getreuzel bij McDonald’s leidt tot vechtpar­tij tussen twee stellen, vrouw moet het bekopen met werkstraf

Twee stelletjes gingen vorig jaar met elkaar op de vuist in een drukke McDonald’s in Utrecht, voor de ogen van een hongerig uitgaanspubliek. Een 27-jarige man uit Beusichem ging dinsdag in de rechtszaal vrijuit, zijn 24-jarige partner kreeg voor haar aandeel in het geweld 150 uur werkstraf opgelegd, waarvan 50 uur voorwaardelijk.