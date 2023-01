Man ontvoert 1-jarige dochter maar is opgelucht als hij wordt gevonden: ‘Ik ben een goede vader’

Campagne biblio­theek: driekwart van de Utrechtse kinderen mag gratis lenen

Bibliotheek Utrecht heeft in 2022 een jaar lang campagne gevoerd om kinderen gratis lid te maken van de bieb. In totaal zijn er nu ruim 51.000 kinderen lid. Dat is bijna driekwart van alle kinderen in Utrecht. De ambitie is om ze allemaal lid te maken.

23 januari