Na vier jaar weer feestelijke carnavalsoptocht door Culemborg

‘Ze is gevaarlijk’, zou Jezus tegen E. (36) hebben gezegd, de dag erna vermoordt hij zijn stiefmoe­der

Er stond een kopje thee voor hem klaar, op die ochtend in september vorig jaar. Maar als E. (36) de trap van zijn ouderlijk huis in Vianen afkomt heeft hij een heel ander plan voor ogen. Die ochtend steekt hij zijn stiefmoeder (49) dood met een tomatenmes. ,,Jezus zei: ze is een gevaarlijke vrouw.’’