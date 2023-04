Raadsleden in Culemborg overwegen dít gebied aan te wijzen voor woningbouw

Utrecht in... 1951 ‘De hol’ bij de Lucasbrug: ooit een fijne speelplek, nu is het een zooitje en stinkt het er naar pis

Ooit was ‘de hol’ bij de Lucasbrug, de plek waar nog een deel van de originele stadsmuur te zien is, een fijne speelplek. Meisjes speelden er begin jaren 50 met poppen, jongens raceten er met hun fiets van af. Nu is er het een zooitje. En stinkt het naar pis.