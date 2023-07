Regenbuien, maar soms ook zon in Culemborg vandaag

column Jerry vindt Jehova’s Getuigen in Utrecht maar tam: ‘Niet een keer heb ik ze een praatje zien aanknopen’

Het was een doordeweekse ochtend. De hemel was strakblauw, de zon straalde dat het een aard had. Met uitzondering van plukjes fietsers die zich naar het station of het Science Park spoedden, was het nog rustig op straat. Op de Wittevrouwenbrug stonden een vrouw en een man van middelbare leeftijd ontspannen met elkaar te keuvelen.