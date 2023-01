Simon Harmsma (17) geniet van elke dag op NK dammen: ‘Ik hoop nog een paar stunts uit te halen’

Vanuit de lobby in Hotel De Wageningsche Berg is het uitzicht over de Nederrijn en het achterliggende Betuwse land magnifiek. In een andere vleugel heeft Simon Harmsma (17) alleen oog voor zijn witte damstenen en de zwarte exemplaren van tegenstander Hein Meijer.

Het is 14.15 uur, de partij van de gymnasiumscholier uit Culemborg is al ruim vier uur onderweg. ‘IJzeren Hein’ luidt niets voor niets de bijnaam van zijn tegenstander, die al voor de 24ste keer aanschuift op het NK dammen.

,,Het lijkt op remise uit te draaien”, fluistert een kenner. En dat gebeurt. Een kwartiertje later heeft Harmsma daar ook vrede mee. ,,Ik stond lange tijd beter, maar Hein staat bekend als een taaie tegenstander. Ik had misschien ergens iets meer moeten doordrukken. Ik weet dat op mijn eerste NK de concurrentie pittig is. Vandaag stuit ik op twee grootmeesters. Een lange, zware werkdag, ja.”

‘Ik ga dit NK niet winnen’

De jonge Culemborger wil vooral leuke partijen spelen. Presteren? Zeker wel, maar vooral waar hij kan zijn eigen spel etaleren. ,,En dat lukt. En dan zie ik wel waar het schip strandt. Ik ga dit NK niet winnen. Dan zou de wereld op z’n kop staan. Ooit wil ik Nederlands kampioen worden, zeker. Die ambitie durf ik best uit te spreken. Maar ik laat mij nu niet gek maken.”

Hij verblijft tien dagen in het hotel in Wageningen. ,,Dat is fijn, ik kan me zo concentreren op mijn spel. Hoef me verder verder nergens druk om te maken. Ik slaap goed, ook na lange partijen. Ligt niet te malen in bed. Het was even wennen. Op mijn kamer brandden de lichtjes van de airco en tv hinderlijk. De airco heb ik uitgezet en mijn joggingbroek ligt ’s nachts over de tv.”

Quote Tegenstan­ders zien een partij tegen mij als een wedstrijd die ze op basis van speelsterk­te moeten winnen Simon Harmsma, Deelnemer aan NK dammen

De regerend wereldkampioen bij de jeugd is dinsdag begonnen aan een uitputtingsslag: liefst dertien partijen in tien dagen. Dat is hij niet gewend. ,,Tegenstanders zien een partij tegen mij als een wedstrijd die ze op basis van speelsterkte moeten winnen. Ze nemen niet snel genoegen met remise. Ik hoop nog een paar stunts uit te halen. Dan is het toernooi voor mij geslaagd.”

Na NK weer tentamens

Met drie veroverde punten uit vier wedstrijden bivakkeert Harmsma in de onderste helft van het veertienkoppige deelnemersveld. Direct na het NK wacht de tweede tentamenperiode op het KWC in Culemborg. ,,Ik sta er best goed voor. Ik hoef op mijn hotelkamer niet in de studieboeken te duiken. De eerste vakken wiskunde en Grieks kan ik even uitstellen, de rest doe ik na het volgende weekeinde gewoon.”

Straks in mei wil hij zijn diploma halen en daarna gaat Harmsma Artificial Intelligence studeren in Nijmegen. ,,Eerst hier nog het beste uit mezelf halen. Van het spelen tegen wereldtoppers kan ik veel leren.”

