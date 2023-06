Sjoerd en Pien verlaten Culemborg: ‘Liefst zouden we dit huis meenemen naar Utrecht, maar kan helaas niet’

Kat kiest bijzondere schuilplek en moet door politie uit luxueuze Porsche gevist worden in Lombok

Aan de Borneostraat in de Utrechtse wijk Lombok is vrijdagmiddag een kat bevrijd. Het beestje was onder de motorkap van een luxueuze Porsche vast komen te zitten. Uiteindelijk wist de ANWB de kat te bevrijden door de dure bak open te maken.