Verdachte van overval met wapen en buit gepakt met hulp van omstanders (die hem zelfs even opsloten)

Met deze maatrege­len wil Utrecht uitgaans­over­last in Nobel­straat aanpakken

Er worden opnieuw horeca-stewards ingezet om de overlast op de Nobelstraat terug te dringen. Het is één van de maatregelen die de gemeente Utrecht neemt na klachten van omwonenden in een van de drukste uitgaansstraten van de stad. Bewoners willen dat de geluidsoverlast in de nachtelijke uren wordt verminderd.