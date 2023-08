Vergroende parkeerplaats op tijd klaar voor bluesfestival

Senioren hebben een date bij de bushalte: Variks Vertelthea­ter brengt speciaal senioren­ver­haal

De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Roos Fokkema en Roeland Grip over Het Variks Verteltheater en hun seniorenverhaal Doet ’ie ’t of doet ’ie ’t niet dat deze maand in Zinder wordt verteld.