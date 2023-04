Wachten op een koopwoning? Deze jonge Culemborgers bouwen zélf wel nieuwe woningen

Sander van de Streek is met fortuin­lijk FC Utrecht bijna zeker van play-offs: ‘We hebben keihard geknokt’

Na de fortuinlijke 1-0 overwinning op FC Twente van vanmiddag is plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal nagenoeg zeker voor FC Utrecht. Wil de ploeg van Michael Silberbauer daarin succesvol zijn, dan is er echter nog wel wat plaveiwerk nodig. Voetballend houdt het namelijk nog steeds niet over.