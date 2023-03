Xandra Velzeboer verdedigt haar wereldtitel in het hol van de leeuw: ‘Extra mooi om hier te laten zien dat ik de beste ben’

Op de videobeelden, gedeeld op haar Instagramaccount, viel nog niets van enige spanning of titelstress te bespeuren. ,,Gewoon een beetje lol hebben met elkaar hoort er ook bij”, zegt Velzeboer daags voor het wereldkampioenschap, dat vrijdag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad begint. ,,Het is lekker weer hier, dus we hebben de afgelopen dagen buiten in het zonlicht de warming-up gedaan. Focussen doen we op de ijsbaan.”