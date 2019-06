Allereerste kaft van Kuifje-strip geveild voor meer dan één miljoen dollar

Spoorwegmu­se­um knapt restaura­tie­rij­tuig uit jaren 50 op

6 juni Een restauratievoertuig uit 1951 dat in het bezit is van het Spoorwegmuseum wordt binnenkort helemaal in oude staat hersteld. Het voertuig met de naam ‘Plan D’ moet medio volgend jaar een van de blikvangers zijn in een expositie over eten en drinken.