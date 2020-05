Als je Mahler eenmaal hebt ontdekt, dan kun je niet meer terug, ontdekte Gijs

Het heeft een jaar of veertig geduurd voor het echt wat werd tussen mij en de klassieke muziek. Als kind had ik een obsessie voor de film Amadeus, de soundtrack heb ik grijsgedraaid, maar daarna was het voorbij met mij en de violen. Vreemd, want ik hou van weinig dingen meer dan van goede muziek. Maar ja, je kunt nu eenmaal niet élk muziekgenre omarmen.