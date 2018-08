De god onder de schilders werd hij vierhonderd jaar geleden al genoemd door vakbroeders. Terecht, zeggen experts van nu over schilder Peter Paul Rubens (1577-1640). ,,Je moet schwung hebben om de essentie van de mens te voelen. Rubens had die virtuoze toets, dat losse en vrije. Er is geen schilder die zo fabelachtig mensen als levende wezens wist neer te zetten als hij’’, zegt Friso Lammertse, conservator oude schilder- en beeldhouwkunst van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen. Daar is vanaf 8 september de tentoonstelling Pure Rubens te zien.



Het is aan de fascinatie van Lammertse en zijn Spaanse collega Alejandro Vergara van museum Prado in Madrid te danken dat 65 olieverfschetsen van de Vlaamse schilder zijn verenigd. Met Pure Rubens komt na ruim vijftig jaar eindelijk weer een grote tentoonstelling in Nederland over het werk van de Vlaamse schilder. Eerder dit jaar was de expositie in Madrid te zien.